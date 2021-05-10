DAK/SAR Anneleri İçin Orman Yeşeriyor

Denizde Arama Kurtarma Gönüllüleri-DAK/SAR yönetimi Anneler Günüyle ilgili şu açıklamayı yaptı.

“DAK/SAR olarak tüm annelerimizin geleceğin anne adaylarının ve yüreğinde anne sevgisi taşıyan yürekli ve fedakar kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyoruz. Aramızdan ayrılan annelerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Birbirimizden ayrı kaldığımız bu pandemi döneminde günün anısına gönüllü kadınlarımız adına Eskişehir Çukurören Hatıra Ormanına dikilmek üzere TEMA Vakfına 178 adet fidan bağışında bulunduk. Gönüllülerimizin %25 ini oluşturan Kadın gönüllülerimizin bizim için çok kıymetli. Onlarla DAKSAR çok daha iyi yerlere gelecektir.”

Vira Haber