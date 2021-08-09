Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği, Olası Orman Yangınlarına Karşı “Yangın Söndürme Sistemi” Kurdu

Dünyanın sayılı mavi tur rotalarından biri olan Göcek Körfezi’nin doğa ve deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği (DAKSADER), merkezi olan Hamam Koyu’ndaki Adaia Göcek’te son günlerde yaşanan orman yangınlarının ardından bölgede olası bir orman yangınına karşı yangın söndürme sistemi kurdu.

Suyu Denizden Alıyor, Aynı Anda 6 Kişi Sistemden Faydalanabiliyor

DAKSADER tarafından Adaia Göcek’in iki iskelesine kurulan sistemde ikişer kilometre borusuyla deniz suyuna dayanıklı ve 200 metre yükseğe su taşıyabilecek iki pompa bulunuyor. Böylelikle soğutma işlemleri bitene kadar su, denizden çekilerek sınırsız bir kaynak kullanılıyor. Bir veya iki kişi tarafından rahatlıkla taşınabilmesi ya da çok hızlı bir şekilde ek yapılabilmesi amacıyla hortumlar, çok hafif olan polietilen malzemeden üretildi.

Her pompada denizden suyu alacak kolektörler ve 6 çıkış bulunuyor. Böylece 6 kişi aynı anda basınçlı suyu kullanabiliyor. Olası bir durumda her hortuma 100’er metre ekleme yapılarak yangın bölgesine ulaşılabiliyor. Böylelikle 10 kişilik bir ekiple 70 dönüm arazideki olası bir yangın söndürülebiliyor.

Mobil Sistem Sayesinde İhtiyaç Duyulan Bölgeye Yardım

Sistemle birlikte DAKSADER, Hamam Koyu’na 12 adet suyu denizden alan yangın söndürme sistemi kurmuş oldu. Bu sayede bölgeye yardım ulaşana kadar olası bir orman yangınına müdahale edebilir duruma geldi. DAKSADER, ayrıca tekne üzerine yerleştirilebilen bu sistemi ile gelecekte bölgede ulaşabildikleri her kıyıdaki olası yangına müdahale edebilecek.

DAKSADER, Adaia Göcek’te açılan ve yüzde 7 deniz suyu karışan kuyuları aktif hale getirerek yangın muslukları il tüm koyu koruyacak bir sistem kurmayı hedefliyor.

Vira Haber