Dalga Nedeniyle Denize Düşen Balıkçıyı Kurtarma Operasyonu Kamerada

Denize düşen balıkçıyı başka bir balıkçı teknesine alarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olayda, iddiaya göre boğazda seyreden bir deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, boğazda yan yana bulunan balıkçı teknelerine vurdu. Dalga nedeniyle sallanan teknede bulunan bir balıkçı dengesini kaybederek denize düştü. Kendi imkanlarıyla teknesine çıkamayan balıkçının yardımına diğer balıkçılar yetişti. Bir balıkçı, denize düşen balıkçıyı kolundan tutup teknesine çekerek kurtardı. Denizden kurtarılan balıkçı, ardından kendisini kurtaran balıkçı tarafından kendi teknesine götürüldü. O anlar, fotoğraf sanatçısı Cihan Erişikoğlu'nun objektifine anbean yansıdı.

Vira Haber