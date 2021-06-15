Dalgıçlar Derinlerden Seslendi: “Marmara Nefes Alsın”

Deniz salyasından en çok etkilenen yerlerden İzmit Körfezi’ndeki Eskipisar’da suyun 15 metre derinliğine inen derinlere Saygı Dalış Topluluğu’nun pankartı bulanıklık nedeniyle güçlükle okundu. Kekova sahilinin berrak sularında da gönüllü dalgıçlar ‘Denizlerimiz Nefes Alsın’ pankartı açarak kirliliğe dikkat çekti.

Mart ayından beri Marmara Denizi ekosistemini için yıkıcı sonuçlar doğuran deniz salyasının yayılımı devam ederken, en çok sualtındaki canlıların etkilendiği biliniyor. Balık yuvalarının yanında mercan tarlalarının üzerini sararak çözünmüş oksijeni azaltan deniz salyası için harekete geçilmesini isteyen dalgıçlar sualtında pankartlı eylem yaptı. Doğal alanların ve denizlerimizin korunması için sualtında çeşitli etkinlikler düzenleyen Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri, her dalışta kendilerine eşlik eden balıkların yerini deniz salyasının aldığını belirterek Eskihisar’da toplandı. Müsilaj yoğunluğunun merkezi konumundaki Marmara Denizi’nin doğusundaki İzmit Körfezi’nde yer alan Eskihisar’da 15 metre derinliğe dalan gönüllüler ‘Marmara Nefes Alsın’ pankartı açtı. Belgenin sualtı canlılığını yakından takip eden Nefes Dalış Merkezi rehberliğinde dalan topluluğun pankartı müsilaj yoğunluğu nedeniyle okunmadı. Müsilaj yığınlarının suyun altında kütleler halinde hareket ettiğini belirten Metin Karadağ, dalgıçların birbirini görmekte bile güçlük çektiğini ve her zaman görülen balıklara rastlayamamanın verdiği üzüntüyle satha çıktıklarını belirtti. Topluluk adına konuşan Metin Karadağ, “Birbirimizi bulamadık çünkü pankartımızdaki yazı okunmayacak kadar bulanık bir su karşıladı bize. Yetkililer hemen harekete geçmeli, hiçbir kaygı gütmeden tüm güçlerini Marmara için birleştirmeli. Suyun altındaki yok oluşu en net biz dalgıçlar görüyoruz. Dalışlarımızda bize eşlik eden balıkların hiçbiri artık yok. Bu kadar hoyrat davrandığımız Marmara Denizi’ni geri döndürülemez oranda kaybediyoruz” dedi.

Kekova’da da suyun altında pankart açıldı

Öte yandan Kekova Mavi Dalış Merkezi gönüllü dalgıçları da Akdeniz’in berrak sularında pankart açarak müsilaj yoğunluğu için harekete geçilmesini istedi. Turgay Kurt rehberliğinde 12 metre derinlikte ‘Denizlerimiz Nefes Alsın’ pankartı açan Damla Atak, “Dalgıçlar suyun altındaki canlılığı çok iyi bildikleri için yok oluşu en kolay fark ederler. Dalgıçlar olarak Marmara’da yaşananlara kayıtsız kalamayız. Tüm denizlerimiz birbirine bağlı ve birbirinden etkilenecek kadar hassas. Şimdi Marmara Denizi için bir şeyler yapmazsak yarın tüm denizlerimizde benzer sorunlar yaşayabiliriz.” dedi.

Vira Haber