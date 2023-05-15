Dalgıçlar, Gençlik Haftasını Kutluyor

Milli mücadelenin başladığı tarih olarak kabul edilen 15 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşanın Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a hareket edişinin 104. yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15-21 Mayıs tarihleri 40 yıldır yapılan organizasyonlarla Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Haftasının bu yılki teması “Mesele Memleketse Hep Yaşımız 19” olarak belirlendi.

19 Mayıs ruhunu geniş alanlara yaymak için 15-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen hafta, “gençlerin serbest zamanlarda yaptığı sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerini aktif olarak sergilemelerini, milli değerler etrafında toplumla bütünleşmelerini, görev ve sorumluluk duygularını geliştirmeyi amaçlıyor.

Samsun'da Gençlik Haftası dolayısıyla, Kurupelit mevkii açıklarında yaklaşık 6 ay önce batırılan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-125 gemisine dalış yapan dalgıçlar, deniz içinde Türk bayrağı açtı.

Vira Haber