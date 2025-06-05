Dalgıçlar Tuzla'dan haykırdı: Marmara temiz kalsın balıklar nefes alsın

Marmara Denizi’nin ekolojik değerine dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla, 26 gönüllü dalgıç Tuzla Sahili’nde temizlik dalışı gerçekleştirdi. Toplanan atıklar, görenleri hayrete düşürürken, deniz ekosistemine verilen zararın boyutlarını gözler önüne serdi.

Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Piri Reis Üniversitesi, Derinlere Dalış Saygı Topluluğu, Deniz Yıldızı Spor Kulübü ve İnci Dalgıçlık iş birliğiyle düzenlenen temizlik dalışında, plastik, metal, cam gibi doğada çözünmesi yıllar süren çok sayıda atık çıkarıldı. 4 ila 6 metre derinliğe inerek deniz tabanındaki katı atıkları toplayan dalgıçlar, skuterdan araba lastiğine kadar birçok şaşırtıcı nesnenin, deniz yaşamını nasıl tehdit ettiğini gözler önüne serdi. Etkinlikte, yakın zamanda hayatını kaybeden Türk su altı camiasının sevilen ismi Hakan Tiryaki de anıldı.

Denizle ve doğayla bütünleşen bir kent hayali olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, çevre dostu projeleri desteklemeye devam edeceklerini ve üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

“Çözüm Çok Net: Denize Çöp Atmayın”

Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersaneler Koordinatörü Gökhan Karakaş, etkinliğin ekolojik önemini şu sözlerle vurguladı:

“Marmara Denizi çok nazik bir ekosistem. Pina gibi Akdeniz’de yok olan türler hâlâ Marmara’da yaşıyor. Ama bu ekosistem her geçen gün tehdit altında. Denize attığınız bir çöp, yengecin ya da deniz yıldızının yaşam alanı olabilir. Onu sudan çıkarmak belki iki kişinin yarım saatini alıyor. Çözüm çok net: Denize çöp atmayın. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün vizyonuyla deniz kenti inşa etme çalışmalarımız sürüyor. Tuzla Belediyesi çatısı altında Piri Reis Üniversitesi, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu ve İnci Dalgıçlık ile bu etkinliği gerçekleştirdik. Hem kas gücünü hem beyin gücünü ortaya koyarak denizlerin temiz kalması için mücadele ettik.”

Sanat Dünyasından Destek: Doğa Katiliyiz, Farkında Olmalıyız

Tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen de etkinliğe destek verenler arasındaydı. Taşdöğen, “Eskiden Boğaz’da çakıl taşlarını görürdük, şimdi lastik, skuter çıkıyor. İnsanlar geldi ama kültürü getirmedi. ‘Balık yok’ diyoruz ama neden yaşasın ki o balık? Kirli suda hayat olmaz. Eğitim şart. Denizleri kirleterek aslında doğayı değil, kendi geleceğimizi yok ediyoruz. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi’nin üniversite iş birliği içerisinde olup böyle bir etkinlik yapmasını tebrik ediyorum. Umarım sürekliliği olur” diye konuştu.

“Her Yıl Daha Az Atık Umuduyla Dalış Yapıyoruz”

Dokuzuncu kez düzenlenen temizlik dalışlarında her yıl benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirten 25 yıllık profesyonel dalgıç Özkan Öndersoy, “Üzülerek söylüyorum ki hâlâ çok fazla atıkla karşılaşıyoruz. Görüş neredeyse sıfır, ulaşamadığımız yerlerde çok daha fazla atık var. Yine de bu yıl 26 kişilik ekip olarak başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik. Deniz yıldızları, yengeçler, hatta pina bile gördük ama kötü görüş nedeniyle fotoğraflayamadık” ifadelerini kullandı.

“Denizler Bize Emanet, Geleceğe Bırakmamız Gereken Bir Miras”

Piri Reis Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Berke Uzunay, bu tür etkinliklerin gençler üzerindeki etkisine değinerek şöyle konuştu:

“Bugün hocamızla ve belediyemizle birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Ekip olarak iki lastik ve bir çuval çıkardık. Genelde insan pisliği vardı; oyuncaklar, skuter, teknelerden atılan atıklar. İnsanlar çöpe atmak yerine kolay yolu seçip denize atıyor. Oysa bu denizler bize emanet, geleceğe bırakmamız gereken bir miras. Bize böyle bir fırsat verdikleri için Tuzla Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

Hakan Tiryaki de Anıldı

Etkinlikte, Türk su altı camiasının sevilen ismi Hakan Tiryaki de anıldı. Genç yaşta ani bir şekilde hayatını kaybeden Tiryaki, 2005 yılında kurduğu Su altı Temizlik Hareketi ile deniz canlılarının sessiz çığlığına ses olmuş, Yengeç adını verdiği teknesiyle Türk amatör denizciliğine önemli katkılar sunmuştu. Hem su altında hem de su üstünde açılan pankartlarla anısı yaşatıldı. Onun açtığı yolda, doğaya sahip çıkan duyarlı insanlar yine bir araya geldi; Marmara için, ekosistem için, gelecek için.