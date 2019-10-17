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Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu

Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu. Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Askerlerden birinin Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

Vira Haber

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