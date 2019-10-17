Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu
Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.
A+A-
Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu. Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Askerlerden birinin Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.