Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu. Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Askerlerden birinin Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

Vira Haber