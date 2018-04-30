Damen Tersanesi, yüksek hızlı feribotu suya indirdi

Angola Ulaştırma Bakanı’nın, Angola Liman ve Deniz Enstitüsü için Damen Tersanesi’ne sipariş ettiği feribot suya indirildi.

Feribot, TMA Express tarafından işletilecek ve Luanda ile Cabinda arasında, Atlantik kıyı şeridinde faaliyet gösterecek.

RoPax 4812 tipi inşa edilen yüksek hızlı feribot, konforlu ve verimli yakıt tüketimine sahip. 20.5 knot hız yapabilen feribotun alt güvertesi on araç veya eşdeğerdeki dokuz konteyneri ve 123 metrik ton kargoyu taşıyabilecek alanı mevcut.

Damen Tersanesi’nin 4512 serisini temel alarak inşa ettiği bir diğer feribot, Cape Verde adalarında faaliyet gösteriyor.

Angola Liman ve Deniz Enstitüsü için inşa edilen RoPax Ferry 4812’in teslimi ise Haziran 2018’de olacak.

Vira Haber