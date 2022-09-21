Danimarkalı Lojistik Devinden Türkiye Yatırımı

1972 yılında Danimarka’da kurulan, dünya çapında 70 ofisi ve 2 bin çalışanı bulunan Blue Water Shipping, yeni yatırımları doğrultusunda Türkiye pazarına giriş yaptı. Küresel anlamda modern ve entegre lojistik çözümleri sunan şirket, müşterilerine deniz yolu, demir yolu, hava yolu, kara yolu taşımacılığının yanı sıra, hızlı kurye servisi, liman hizmetleri, ısı kontrollü taşımacılık, proje ve fuar taşımacılığı hizmetleri de sunuyor.

Kaliteli hizmete ve özelleştirilmiş çözümlere odaklanacak

Blue Water Shipping Global Direktörü Palle Kamstrup ” Son iki yılda küresel tedarik zinciri gereksinimleri, kapasite sıkıntısı ve yüksek navlun oranlarından kaynaklanan zorluklarla beraber, giderek daha fazla şirket pazara yakın kaynak arayışına girdi. Türkiye'de üretimle birlikte uluslararası ticaret de artış gösteriyor. Bu alanda yüksek kaliteli lojistik hizmet ve çözümlere yönelik artan bir talep olduğunu görüyoruz. Sektördeki konumumuza, bilgi birikimimize ve deneyimimize inanarak, Türkiye’deki iki yeni lokasyonumuzun bize önemli bir pazar erişimi sağlayacağından eminiz” dedi.

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Alper Türe, İstanbul ve İzmir'deki ofislerin, Blue Water Shipping’in büyüme yolculuğunu güçlendireceğini ve pazarda önemli roller üstleneceğini ifade etti.

Blue Water Shipping’in güçlü değerleri sayesinde lojistik pazarında güvenilir ve kaliteli hizmet ihtiyacını karşılayacaklarını vurgulayan Türe, “Yerel ve uluslararası ilişkileri güçlü olan bir ekiple, güvenilir tedarikçiler ile beraber, müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda en ideal çözümleri sunmaya başladık.” dedi.