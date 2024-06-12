Datça’da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesi Çiftlik koyunda 13 düzensiz göçmen ile birlikte 8 çocuk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
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Datça ilçesi Çiftlik Koyu’nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kara üzerinde tespit edilen 13 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı.
Vira Haber
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Etiketler : Datça, Düzensiz Göçmen, Yunanistan, Sahil Güvenlik Botu
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