Datça’da 61 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarımdı.
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Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında can salları içerisinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek açık denide ölüme terk edilen düzensiz göçmenler tespit edildi. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik kurtarma ekibi sevk edildi. İki can salı içinde toplam 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İki ayrı olayda kurtarılan 61 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Datça, Düzensiz Göçmen, Yunanistan, Sahil Güvenlik Botu
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