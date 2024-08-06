Datça’da 71 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı. Yapılan yardım çağrısı sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu personeli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtardı.

Datça’da ikinci düzensiz göçmen olayında ise içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 47 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarıldı.

Vira Haber