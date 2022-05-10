Demiryolu Taşımacılık Şirketi primeRail'ı Satın Alan DFDS Yeni Bir Demiryolu İş Birimi Kuruyor

DFDS'in demiryolu çözümlerini güçlendiren bu birleşme, DFDS'in güvenilir ve değerli hizmetler sağlamaya devam etmenin sürdürülebilir yollarını bulma hedefinin kanıtı niteliğinde. Bu birleşme, DFDS bünyesinde yeni Demiryolu faaliyetlerinin başlatılması anlamına geliyor.

2019 yılında kurulan primeRail, demiryolu ve karayolu taşımacılığını birleştirerek kara ve deniz lojistiği konseptlerinde faaliyet gösteriyor. 2020 yılında DFDS, müşterilerine intermodal taşımacılık çözümleri sunmak için primeRail ile iş birliği içinde Köln'de yeni bir "Intermodal Taşımacılık Yetkinlik Merkezi" kurdu.

DFDS'in primeRail'ı bünyesine katması, feribot ve demiryolu taşımacılığının birleştirilmesiyle intermodal taşımacılık alanındaki büyük hedeflerimizi gerçekleştirmemize yönelik önemli bir adım. DFDS İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Feribot Departmanı Başkanı Peder Gellert Pedersen, konu hakkında şunları söyledi:

"Bu, DFDS için önemli bir stratejik adım. DFDS ile aynı değerlere ve ticari yaklaşıma sahip doğru ortaklar arıyoruz ve bu koşulları karşılayan primeRail mükemmel bir ortak. Limanlarımızı kara terminallerine demiryoluyla bağlıyoruz. Böylece, sorunsuz ve çevre dostu bir taşımacılık ağını müşterilerimizin ve toplumun hizmetine sunuyoruz."

Yeni Kurulacak DFDS Demiryolu İş Birimi

primeRail, DFDS bünyesinde primeRail şirketini ve DFDS'in intermodal taşımacılık faaliyetlerini kapsayan yeni bir iş alanı olarak kurulacak. Demiryolu iş alanı, primeRail'ın mevcut CEO'su Patrick Zilles başkanlığında Akdeniz İş Birimi altında faaliyet gösterecek. DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann'a bağlı olacak DFDS Başkan Yardımcısı ve Demiryolu Başkanı Patrick Zilles, şunları söyledi:

"Türkiye sefer ağımızı aldığımız 2018 ortasından bu yana tren çözümlerimizin iş modelimize ve ağımıza ne kadar değer katabileceğini öğrendik. Çevreci çözümlere daha fazla odaklanarak taşımacılık ağımızı genişletirken, demiryolu birimimizi büyütmemiz beklenen bir gelişmeydi. 2018'den bu yana haftalık tren seferlerimizi iki katına çıkardık ve dolayısıyla bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyordu. Feribot seferlerimiz ve lojistik hizmetlerimizle birlikte demiryolu taşımacılığına olan talebin giderek arttığını görüyoruz. primeRail ile işbirliğimiz, daha fazla intermodal çözümden faydalanmamızı sağlıyor. Müşteriler mallarını Türkiye'deki terminallerimize bırakıp, Avrupa'da varış noktalarına çok yakın yerlerde teslim alabiliyor."

primeRail'ın Kurucusu ve CEO'su Patrick Zilles şu ifadelerde bulundu: "DFDS ile başarılı işbirliğimizin ardından primeRail'ın artık Avrupa'nın önde gelen feribot ağlarından birinin önemli bir parçası olacağını görmekten mutluluk duyuyorum. primeRail, DFDS'in bir parçası olarak, uygun maliyetli ve yenilikçi intermodal taşımacılık çözümleriyle mobiliteyi en üst noktaya taşıyacak."

primeRail'ın DFDS bünyesine katılma sürecinin bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.