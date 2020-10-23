Deniz Anaları Kirli Sahilleri Temizlemede Doğal Yardımcı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Sarı, "Deniz analarının hareketleri sınırlı olduğundan, kendi kendilerine çok uzak mesafelere gidecek canlılar değil, deniz anaları kirli sahilleri temizleme noktasında bize yardım ediyorlar." dedi.

Sarı, AA muhabirine, deniz analarının zararsız olduğunu söyledi.

Denizlerin insan yaşamı için çok önemli olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle konuştu:

"Deniz analarının hareketleri sınırlı olduğundan, kendi kendilerine çok uzak mesafelere gidecek canlılar değil. Deniz anaları kirli sahilleri temizleme noktasında bize yardım ediyorlar. Mesela dalgaya akıntıya karşı koyamayan hayvanlar. Şu an alg patlaması var denizde, bu hayvanlarda onları görerek geliyorlar. Bize yardım etmek için geliyorlar. Bunları görünce kaçmak istiyoruz. Oysa onlar da diyorlar ki burada platformlar, algler çoğalacak, oksijenimizi tüketecekler. Biz onları bir an önce yiyelim, toplayalım diye bize yardıma geliyor onlar."

Erdek Kurbağalı sahilinde bulunan Erdek Spor Dalış Kulübü'nün aktivasyonu hakkında da bilgi veren Sarı, kirliliğin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, Marmara Denizi'nin çok renkli ve canlı bir deniz olduğunu sözlerine ekledi.

Vira Haber