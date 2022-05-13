Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın Fiili Bölümü Tamamlandı

Tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında iki senaryo halinde icra edildi.

Tatbikatı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 27'si yabancı 47 gözlemci ve basın mensupları, TCSG Umut gemisinden takip etti.

Midilli ve Sakız adalarının batısında kalan uluslararası sularda tatbik edilen ilk senaryoda bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma görevi için Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 2 bot, 1 arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri ile KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 bot görevlendirildi.

Arama kurtarma operasyonları ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve gözetimi için görev yapan, havada 8 saat kalabilen Hava Kuvvetleri'ne ait CN-235 CASA arama kurtarma uçağı, kazazedeleri tespit ve işaretleme görevini yerine getirdi.

Sahil Güvenlik'in arama kurtarma uçağı da kazanın olduğu bölgeye SAR kiti atarak kazazedelerin şişme platforma tutunması ve su yüzeyinde kalmasını sağladı. SAR kitindeki 2 kazazede, Türk mühendisler tarafından inşa edilerek 2014'de hizmete giren arama kurtarma gemisi TCSG Güven tarafından alındı.

Denizdeki 1 kazazede ise gelişmiş teşhis ve tespit ekipmanlarıyla gece görüş kabiliyetine sahip Sahil Güvenlik arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldı.

Sudaki diğer kazazedelerin kurtarılmasında da Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesindeki arama kurtarma helikopterleri ile KKTC Sahil Güvenlik'te görevli yüzücü kurtarıcılar görev aldı.

Tatbikata katılan bir Sahil Güvenlik helikopteri, kazazedeler için denize kurtarma platformu indirdi. Kurtarma platformundaki 1 kazazede, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Yangını söndürüp kazazedeleri kurtardılar

Tatbikatın ikinci senaryosunda da Türk Arama Kurtarma bölgesindeki bir yolcu motorundan yardım çağrısı alınması üzerine yolcu motoru ile telsiz irtibatı kuruldu.

Gemide yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 korvet, 3 bot, 1 uçak, 1 helikopter ile KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 bot görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerini tespit ederek duman kandiliyle işaretledi.

Yolcu motorunun kurtarma botundaki kazazedeler, arama kurtarma helikopterince kurtarılarak tıbbi müdahale için TCSG Güven'e götürüldü. Diğer helikopterlerin kurtardığı 3 kazazede ise en yakın sağlık merkezine tahliye edildi.

Senaryo gereği panik yaparak yolcu motorundan denize atlayan 2 kazazede, Sahil Güvenlik botlarınca denizden çıkarıldı.

Yolcu motorundaki yangın, TCSG Güven ve KKTC botu tarafından su topları kullanılarak söndürüldü.

Yolcu motoru, emniyetli bir limana götürülmek üzere TCSG Güven tarafından yedeklendi.

Ege Denizi'nin uluslararası sularında gerçekleştirilen tatbikatın fiili bölümü başarıyla tamamlandı​. Tatbikat, yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından sona erecek.