Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının Fiili Bölümü Gerçekleştirildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Deniz Aslanı 2024, Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında iki senaryo halinde icra edildi. 15 ülkeden 28’i yabancı toplam 39 gözlemcinin takip ettiği tatbikat, nefes kesti.

Tatbik edilen ilk senaryoda bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama kurtarma görevi için Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 3 bot, 1 arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri görevlendirildi.



Sar kiti atıldı, kazazede kurtarıldı

Arama kurtarma operasyonları ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve maksadıyla görev yapan havada 8 saat kalabilen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CN235 Casa Arama Kurtarma Uçağı, kazazedeleri tespit ve işaretleme görevini yerine getirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait arama kurtarma uçağı da kazazedelerin bulunduğu bölgeye sar kiti attı. Sar kitinde bulunan kazazedelerin kurtarılması için bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ve korveti sevk edildi. Denizde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Sonrasında sar kitinde bulunan iki kazazede TCSG Güven tarafından hızlı kurtarma botları ile kurtarıldı. Kazazedeler gemiye tahliye edildikten sonra gemide bulunan sağlık personeli tarafından ilk tıbbi müdahale gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’na ait arama kurtarma helikopteri tarafından sudaki bir manken kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kurtarılan kazazede TCSG Güven korvetine tahliye edildi. Sonrasında bir manken Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Sonrasında bir manken Sahil Güvenlik Botu tarafından yüzücü kurtarıcı tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından kurtarılan kazazedenin de TCSG Güven korvetine tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Kurtarma platformunda bulunan kazazede de Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Denizde bulunan 2 kazazede de Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.



Yangın söndürüldü kazazedeler kurtarıldı

Tatbikatın ikinci senaryosunda da Türk Arama Kurtarma bölgesindeki bir yolcu motorundan yardım çağrısı alınması üzerine yolcu motoru ile telsiz irtibatı kuruldu. Gemide yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri’nden 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 korvet, 3 bot, 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerini tespit etti ve alanı duman kandiliyle işaretledi. Yolcu motoruna ait kurtarma botu içerisinde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından kurtarılarak TCSG Güven korvetine tahliye edildi. Kurtarma botunda bir kazazede Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopterince kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Kurtarma botunda bulunan bir kazazede de Jandarma Genel Komutanlığı helikopterince kurtarıldı. Kurtarılan kazazede daha sonra TCSG Güven korvetine tahliye edildi. Kurtarma botunda bulunan bir kazazede de Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri aracılığıyla kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Panik yaparak yolcu motorundan denize atlayan 2 kazazede, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. TCSG Güven ve TCSG-81 tarafından su topları kullanılarak yolcu motorundaki yangına müdahale edildi. Yangın söndürüldükten sonra yolcu motoru, emniyetli bir limana götürülmek üzere TCSG Güven tarafından yedeklendi. Ege Denizi'nin uluslararası sularında gerçekleştirilen tatbikatın fiili bölümü başarıyla tamamlandı.

Vira Haber