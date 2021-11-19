deniz börülcesinin faydaları nelerdir?

Güçlü sodyum ve kükürt maddeleri içeren deniz börülcesi idrar problemine iyi gelir. Mesanede yaşanan herhangi bir enfeksiyonlu sağlık sorunu, idrar yapmada güçlük oluşturur. Bunun için vücut bazı minerallere ihtiyaç duyar. Deniz börülcesi, bu mineralleri de sağlamada oldukça etkilidir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

C vitamini, vücut için vazgeçilmez bir vitamindir. Eksikliği durumunda vücut bağışıklığı zayıflar. Bu sağlık sorunlarını yaşamamak için deniz börülcesi gibi C vitamini bakımından zengin besinlerin haftada en az iki kez tüketilmesinde fayda var.

Deniz börülcesinin faydaları genel olarak şöyle sıralanabilir:

- Tuz oranı lenflerin çalışmasını sağlar ve guatr hastalığını önler.

- İdrar problemlerine iyi gelir.

- C vitamini kaynağı sayesinde vücut bağışıklığını güçlendirir.

- Yüksek lif yapısı sayesinde sindirim sistemlerini korur.

- Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer.

- Kabızlık ve ishal gibi sorunlara karşı çözüm üretir.

- Metabolizmayı güçlendirir ve hızlandırarak dengeli kilo kaybı sağlar.

- Vücuttaki yeni hücrelerin çıkmasını sağlar ve cildi yeniler.

- Karaciğerde biriken iltihaplı sivilceleri yok eder.

Vira Haber