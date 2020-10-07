Deniz Dibinde Biriken Ağlar Ekosistemi Tehdit Ediyor

Balıkçıların kullandıkları ağlar, teknelerin pervanelerine takılma, ağın toplanması sırasında kayalıklara takılması ve buna benzer nedenlerle koparak denizin dibine düşüyor. Burada yıllar içerisinde biriken ve yosun tutan ağlar, deniz kirliliğine neden olmanın yanında su dibinde yaşayan canlıların ekosistemini de ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

BALIKLAR AĞIN İÇİNDE KALIYOR

Ağ, deniz dibinde kaldığı süre boyunca ‘av yapmaya’ devam ediyor. Ağa giren balık, yengeç başta olmak üzere deniz canlıları bir süre sonra ölüyor. Ölen balıkları yemek için gelen diğer balıklar da ağın içinde kalıyor. Bu ağlar ‘hayalet ağ’ olarak anılıyor.

SU ALTI EKOSİSTEMİNİ ÇÖKERTİYOR

Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerinin dip kısmında bu türden hayalet ağların olduğunu tespit eden AÜ Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış yaparak hayalet ağları yerinde görüntüledi.

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Gökoğlu, toplatılması için çalışma başlattı. Gökoğlu, “Bu ağlar ekosistemi çökertiyor. Ağ çürüyene kadar av yapmaya devam ediyor. Uzun süre kaldıkları için de tortu birikiyor. Bazen ıstakoz, yengeç, balıkla karşılaşıyoruz. Biz dalış yaptığımızda bu türden ağları, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu olarak toplayıp imha ediyoruz” dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014 yılında başlattığı Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi ile hayalet ağları denizlerden temizlemeye çalışıyor.

Vira Haber