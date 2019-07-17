Deniz Emniyet Derneğinden açıklama

11 Temmuz sabaha karşı 4 civarı Cibuti Limanı’nda dinlenmek için kendisine ayrılmış alanda ölü bulunan Piri Reis Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Mustafa Koç’un genç yaşta beklenmedik vefatından ötürü Deniz Emniyet Derneği olarak üzüntülerimizi bildirir, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Bu olay denizcilik sektörümüzün staj sorununun henüz çözülmediğinin bir göstergesi olduğu kadar, genç bir öğrencinin vefatındaki nedenin ortaya çıkarılması açısından da önem arz etmektedir.

Bu nedenle, kamuoyundaki vicdani tepkileri de dikkate alarak, olayla ilgili sivil toplum, meslek kuruluşları, idari ve adli kuruluşların genç kardeşimizin ölümüyle ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak gemide talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Mustafa Koç’un ölümünde -varsa eğer- ihmal(ler)in ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Ayrıca, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Nezdinde girişimde bulunarak, gemilerde stajyer bulundurulması ile ilgili kuralların STCW kapsamına alınması, bu yapılamıyorsa konu ile ilgili bir Genel Kurul Kararı (IMO Assembly Resolution) çıkarılması için gerekli girişimlerin yapılmasını ilgililerin dikkatlerine sunmak isteriz.

Vira Haber