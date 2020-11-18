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Deniz ile Ormanın Kucaklaştığı Karacabey Longozu Sonbahar Renklerine Büründü

Deniz ile Ormanın Kucaklaştığı Karacabey Longozu Sonbahar Renklerine Büründü

Bursa Karacabey'de Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan, eşsiz doğal güzelliklere sahip longoz sonbahar renklerine büründü.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan, eşsiz doğal güzelliklere sahip longoz (su basar ormanları) sonbahar renklerine büründü.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzakta yer alan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki Karacabey Longozu, kumlu yolları, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları, kuş sesleri, yer yer su birikintileri ve Dalyan Gölü ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Endemik bitkiler, ilkbaharda açan nilüferler, yabani memeliler ve nadir kuş türlerini barındıran longoz, huzurlu ortamıyla sonbaharda da ziyaretçilerini etkiliyor.

Longoz, hazan renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

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Vira Haber

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