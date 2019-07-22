Deniz İş Kanunu revize edilmeli

İstanbul Kalyon Otel’de düzenlenen çalıştaya İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanvekili Mehmet Kürtül, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı, Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi Bektaş Kar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı Arif Şimşek , akademisyenler, sektör temsilcileri, yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Fevzi Şahlanan yaptığı ve iki oturumdan oluşan çalıştayda; Deniz İş Kanunu Hukuki Değerlendirmesi, İş Süreleri, Fazla Mesai, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, İş Kazalarında Sorumluluk konuları masaya yatırıldı.

Çalıştay sonunda, denizcilik mesleğinin riskli çalışma şartları da göz önüne alındığında 1967 yılında yürürlüğe giren Deniz İş Kanunu’nun yasal düzenlemeler ve uluslararası sözleşmelerin getirdiği değişiklikler çerçevesinde revize edilmesi gerektiği, özellikle MLC (Maritime Labor Convention) Sözleşmesinin bir çatı sözleşme olarak dikkate alınarak Deniz İş Kanunun bu sözleşmeyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca fazla çalışma saatleri konusunda yaşanan sorunların neler olduğu belirlenmiş, acil mevzuat güncelleme çalışması yapılması kararına varıldı.

Vira Haber