Deniz İşletmeciliği Zirvesi 2025, Öğrencileri Sektörle Buluşturdu

Girne Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gizem Kodak liderliğinde gerçekleşen zirveye, sektörün önde gelen firmalarının genel müdür düzeyinde temsilcileri katılım sağladı.

BORA Chart, ESKO Marine, STATÜ Shipping, ATLAS Shipping & Trading, BURTRANS Shipping & Trading, GEMINI Shipping & Chartering & Logistic, SEAPIONEER Shipping, TURYOL, LİNK Inspection & Expertise, NSN ve Bloozy Maritime & Trading B.V. gibi şirketlerin yer aldığı etkinlik, Kıbrıs’ta genç denizcilere ilham verici bir ortam sundu.

Zirve, Fakülte Dekanı Doç. Dr. Gizem Kodak’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak da katılımcılara hitap etti. Program, Deniz İşletmeciliği ve Deniz Taşımacılığı temalı oturumlarla devam etti.

Yoğun öğrenci katılımının gözlemlendiği etkinlikte, soru-cevap bölümleri öğrenci-sektör etkileşimini güçlendirdi. Taşımacılık, işletmecilik, deniz hukuku ve gemi inşa gibi pek çok alanda gerçekleştirilen bilgi paylaşımları, öğrenciler açısından oldukça öğretici ve motive edici anlara sahne oldu.

Zirve, Yakın Doğu TV ve YouTube üzerinden gün boyu canlı olarak yayımlandı.