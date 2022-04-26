Deniz İşletmeleri Genel Müdürlüğü TDİ Personel Alımı Yapacak!

Alım ile ilgili başvuru şartları da açıklandı. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olması, 35 yaşını doldurmamış olması, Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, her hangi bir suçtan dolayı ceza almaması gerektiği ve Seyahat engeli olmaması, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmaması, Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması istenilen şartlar arasında.

Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 29.04.2022 tarihine kadar online olarak yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kadro ve pozisyondaki talep, İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacak. Belge teslim işlemleri ve mülakat tarihi resmi web adresinde belirtilecek. Hukuk Fakültesi, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden birinden mezun olmak.

TDI personel alımı 00006738942 elektronik ortamda İŞKUR ilanları üzerinden yapılacaktır.