Deniz Kabuklarından Büyüleyici Hayvan Heykelleri Yapan Sanatçı: Anna Chan

Sahilde deniz kabuğu ve çakıl toplamak pek çok kişi için popüler bir eğlence olsa da New Yorklu sanatçı Anna Chan için bu biraz saplantı haline geldi. Mücevher tasarımcısı olan Chan’ın işleri Covid-19 pandemisi nedeniyle yavaşlayınca, 10 yaşındaki kızıyla birlikte günlerini kumsalda geçirmeye başladılar. Kumsalda kızıyla birlikte deniz kabuğu toplayarak zaman geçiren Chan, bir süre sonra bunlardan hayvan heykelleri yapmaya başladı.

My Modern Met dergisine konuşan Chan, “Hayatımın büyük bir bölümünde küçük ölçekte tasarımlarla uğraştığım için, ellerimi büyük parçaları şekillendirmek için kullanıyor olmak özgürleştirici bir deneyimdi. Özellikle de pandemi gibi zor bir dönemde. Bu yeni çalışma ortamımda büyük bir potansiyel gördüm ve artık bu alanda daha fazla çalışıyorum” diyor.

Chan’ın yarattığı ilk deniz kabuğu heykeli bir kaplumbağaydı, şimdi ise portföyünde birçok farklı hayvanın heykeli bulunuyor. Chan, malzemelerini, heykelini yaptığı hayvanların gerçek yaşam özelliklerine göre özenle seçtiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Deniz kabukları benim için küçük mücevherler gibi, her biri büyük resimde yerini bulan bir mozaik parçası. Renklerinden, dokularından, şekillerinden ve hatta kırık parçalarından ilham alıyorum”.

Karantina sırasında zaman geçirilecek bir etkinlik olarak başlayan deniz kabuklarından heykel üretme faaliyeti, şimdilerde Chan’ın temel sanatsal etkinliği haline gelmiş. “Heykellerim kullandığım malzemelerden ilham alıyor. Geçmişte kil, balmumu, metal, kumaş vb. ile çalıştım ama hiçbiri kum ve deniz kabuğu kadar sezgisel değil” diyor sanatçı.

Anna Chan’ın Instagram sayfasına şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.instagram.com/annachandesign/

Vira Haber