Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Çalıştayda konuşan İstanbul Akvaryum'un Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu "Bize yaralı bir deniz kaplumbağası ihbarı yapılabilir. Bakanlığımızı bu konu ile ilgili haberdar ediyoruz. Deniz kaplumbağasının tedavisini uzman ekiplerimiz yapıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı, İstanbul Akvaryum ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından program çeşitli sunumlarla devam etti. Etkinlikte, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik önemli konular ele alındı ve geleceğe yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Toplantıda, akademisyenler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili sektör temsilcileri bir araya gelerek deniz kaplumbağalarının yaşam şartları, üreme süreçleri ve rehabilitasyon çalışmaları gibi kritik konular hakkında konuşuldu. Deniz kaplumbağalarının korunması ve yuvalama alanlarının sürekliliğinin sağlanması için çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklanıldı.

"Deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik bir komisyon çalışması olacak"

Çalıştayda konuşan Deniz Kaplumbağaları Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak da faaliyet gösteren İstanbul Akvaryum’un Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerimizle birlikte çalıştayı geçekleştiriyoruz. Bu çalıştayın en önemli vurgularından biri insan faaliyetiyle artan çevre kirliliği ve plastik atık. İklim değişikliğinden dolayı belirli türlerin nesilleri tehlike altında. Deniz kaplumbağaları da bunlardan bir tanesi. Bu çalıştay vesilesiyle deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik bir komisyon çalışması olacak” şeklinde konuştu.

"Deniz kaplumbağasının tedavisini uzman ekiplerimiz yapıyor"

Herhangi bir vatandaşın yaralı deniz kaplumbağasının tedavisi için rehabilitasyon merkezine başvurabileceğini ifade eden Çapanoğlu, "Bize yaralı bir deniz kaplumbağası ihbarı yapılabilir. Bakanlığımızı bu konu ile ilgili haberdar ediyoruz. Deniz kaplumbağasının tedavisini uzman ekiplerimiz yapıyor. Sağlığına kavuştuktan sonra da tekrar denize bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız deniz kaplumbağaları ile ilgili yapılan son gelişmeleri paylaşmak"

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde görevli Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu ise çalıştayla ilgili olarak şöyle konuştu: "Bu toplantıda bakanlık, İstanbul Akvaryum, diğer üniversiteler ve STK’lar ile birlikte deniz kaplumbağaları üzerinde yapılan bilimsel çalışmaları paylaşıyoruz. Bilim komisyonu da bu çalışmalarda yeni uygulamalara yönelik kararlar alacak. Amacımız deniz kaplumbağaları ile ilgili yapılan son gelişmeleri paylaşmak. Yapılan çalışmalar neticesinde nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz."

"Sunumlarda deniz kaplumbağalarının yuvalama sayılarının arttığını, bunun da iklimle bağlantılı olduğu şeklinde açıklamalar yapıldı"

Çalıştayda yapılan sunumlardan bahseden Ergül, "Yapılan sunumlarda deniz kaplumbağalarının üreme alanlarında yuvalama sayılarının arttığını, bunun da iklimle bağlantılı olduğu şeklinde açıklamalar yapıldı. Hocalarımız çok güzel veriler elde etmiş. Küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Deniz kaplumbağaları üzerinde de bir etkisi olduğunu tahmin ediyorduk. Bu çalıştay sayesinde etkilerini ayrıntılı olarak dinleyip paylaşacağız" dedi.

Vira Haber