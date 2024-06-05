Deniz Kaplumbağaların Üreme Merkezinde Hummalı Temizlik

Deniz kaplumbağaların üremesi ve korunması için sahillerin bakımı önem arz ediyor. Bu konuda Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samandağ sahilinde gelecek nesillere temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürürken nesli tükenmekte olan birçok canlı için tedbirler almaya devam ediyor. Doğanın korunması, çevrenin daha temiz ve sağlıklı olabilmesi amacıyla Hatay’ın tüm sahil noktalarında çalışmalarını sürdüren HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Samandağ sahilinde nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan “yeşil deniz kaplumbağası” (chelonia mydas) üreme noktalarını daha temiz ve güvenli hale getirdi.

Türkiye'deki yeşil deniz kaplumbağaları için Samandağ’ın önemli bir yuvalama kumsalı olduğuna dikkat çeken büyükşehir ekipleri, sahildeki odun parçaları, plastik, cam kırıkları ve çöp gibi atıkları temizledi. Yetkililer, üreme noktalarında temizlik çalışmalarını hassasiyetle yürüttüklerini vatandaşların ise sahillere araçlarıyla girmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Vira Haber