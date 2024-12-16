Deniz Kaplumbağalarının Sorunlarına Dikkat Çektiler

Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’nin önemli canlı türlerinden biri olan deniz kaplumbağalarının, hedef dışı av olmaları başta olmak üzere birçok sorunun ele alındığı Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, iribaş deniz kaplumbağası ve yeşil kaplumbağa gibi deniz ekosisteminin önemli canlı türlerinin üreme kumsalları, karada ve denizde karşılaştıkları sorunlar ile bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar ele alındı. Aydın bölgesini temsilen toplantıya katılan Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve bilim komisyonu üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Kıbrıs kumsallarındaki çalışmalar, iklim değişikliği ve deniz kaplumbağaları ile caretta caretta ve chelonia mydas türlerinin ölü-yaralı ve izleme çalışmaları hakkında sunum yaptılar. Çalıştay sonrası bilim komisyonu toplantısı yapılarak çalışmalar değerlendirildi. Çalıştaya, bakanlıklara bağlı kamu kurumlarının uzmanları, üniversitelerden bilim insanları ve gönüllü kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vira Haber