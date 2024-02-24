Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanında Temizlik Çalışması

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, nesli uluslararası yasalar ile koruma altına alınan deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından olan Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi sahilinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bölgeden 2 traktör çöp ve atık toplandı

Tüm dünyada koruma altında olan deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olan Kazanlı sahilinde, yumurtlama zamanının yaklaşmasıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Kazanlı sahilinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirirken, çok sayıda personelin katıldığı çalışmada çöpler poşetlenerek, ‘çöp taksi’ ile bölgeden götürüldü. Ekiplerin belirlenen plan dâhilinde diğer sahil bölgelerinde de düzenli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştireceği bildirildi.

“2 traktöre yakın çöp topladık”

Sahil etabı temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevinç Gündüz, düzenli olarak her ay temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti. Özellikle deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olan Kazanlı sahilini daha çok önemsediklerinin altını çizen Gündüz, “Bu bölgeye kesinlikle araç sokmuyoruz. Ekiplerimiz sahil boyunca yürüyerek temizlik çalışmasını gerçekleştiriyor. Çünkü araç girdiği zaman bu kumsal bozulur ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları zarar görür. Bugün de yaptığımız temizlik çalışmalarında, sahilden 2 traktöre yakın çöp topladık. Kazanlı sahilindeki çalışmaları bitirdikten sonra Adanalıoğlu sahilini de temizleyeceğiz” dedi.

“Vatandaşlarımızdan ricamız doğayı kirletmesinler”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Gündüz, “Vatandaşlarımız buraları genelde piknik alanı olarak kullanıyor. Onlardan ricamız, burada yediklerini, içtiklerini kumsala atmamaları. En azından pikniklerini bitirdikten sonra bir poşetin içine çöpleri koyup, bir kenara bırakırlarsa biz zaten gün içinde gelip onları alıyoruz. Çünkü doğayı korumak hepimizin görevidir. Temizlemek önemli ama kirletmemek daha önemli. Gerçekten doğayı ciddi anlamda kirlettiğiniz zaman temizlemek zor oluyor. Bazen bu günler, haftalar bile alabiliyor. Vatandaşlarımız lütfen çöplerini doğaya atmasınlar” ifadelerini kullandı.

Vira Haber