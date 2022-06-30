Deniz Kirliliğinin Hızlı Tespiti, Tam Donanımlı Deniz Uçağı İle Yapılacak

Türkiye Çevre Ajansı, deniz yetki sınırları içinde her türlü kirlilik ile deniz vasıtalarının oluşturduğu kirliliğe hızlı müdahale ve deniz denetimi için, suya inebilme özelliğine sahip deniz uçağı için kiralama ihalesine çıkacak.

Kiralanacak deniz uçağının en az dört kişiyi taşıyabilmesi, kesintisiz en az dört saat kesintisiz uçuş yapabilmesi, Türk Sivil Havacılık Kanununa uygun uçak sicili belgesi, tescil belgesi ve uçuşa elverişlilik sertifikası bulunması şartları aranacak.

Deniz uçağının uçuş hızı, kıyı, deniz ve denetim alanlarının tespit ve kontrolünde görüntünün net sağlanabilmesi ve alınabilmesi için düşürülebilecek.

Alçak irtifa ve su yüzeyine yakın mesafede uçma özelliğine sahip deniz uçağı, özellikle Marmara Eylem Planı kapsamında müsilajın görüldüğü şehirler ve her türlü çevre sorunu ile ilgili olumsuzluklarda diğer deniz alanlarında da kullanılabilecek.

Marmara Denizi havzasında 7/24 esaslı uçuş yapılacak

Düzenli kontrol ve denetim uçuşlarıyla, Marmara Denizi, körfez ve boğazların havadan görüntüsü alınarak, deniz kirliliğinin takibi ve kontrolü için veri sağlanacak. Deniz uçağı, Marmara Denizi havzasında resmi tatiller dahil 7/24 esaslı uçuş yapacak.

Planlı ve ani deniz denetimlerinde olumsuzluğun tespit edilmesi halinde deniz uçağının alçak irtifadan uçma ve bölgeye rahat iniş yapma kabiliyetine sahip olması sebebi ile hızla müdahale edilecek.

Gemi kirliliğine yönelik bir durum tespit edildiğinde Türkçe ve İngilizce uyarı anonsu geçilecek.

Deniz uçağı, Türkiye Çevre Ajansı denetim personeliyle uçuş yapacak.

Denetim uçuşu sırasında hava şartları müsaitse ajans denetim personelinin talebi üzerine olumsuzluğun olduğu bölgeye inilerek denetim ve tespit çalışması yapılması sağlanacak.

Ancak gerektiğinde ajans tarafından verilecek talimat ve güzergah doğrultusunda deniz uçağı, ajans denetim personeli olmaksızın da denetim ve kontrol uçuşları yapacak, denizden fotoğraf ve görüntü alabilecek.