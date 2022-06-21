Deniz Kirliliğiyle Mücadele Çalışmalarına 10 Marina Katıldı

D-Marin Sağlık, Güvenlik ve Çevre Sorumlusu Areti Priovolou, “Çevreye özen göstermek, D-Marin’de bizler için hem bir tutku hem de bir ilke. Ayrıca, somut çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarımız mevcut. Marinalarımızın etrafındaki çevresel ortamı ve doğal yaşamı korumak için çalışmayı taahhüt ediyoruz. Plaj temizlikleri de hayata geçirdiğimiz taahhütlerimize harika bir örnek teşkil ediyor. İnsanlar için kıyı şeritlerimizden toplanan büyük miktarlarda çöpü kendi gözleriyle görmekten daha büyük bir değişim motivasyonu olamaz. Herkesin keyfini çıkarabileceği daha temiz ve daha sağlıklı plajlar ve denizler için hepimizin yapabileceği şeyler var. Çalışanlarımızı, yerel halkı, diğer işletmeleri ve çevre gruplarını da bize katılıp çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Marinalarının bazılarında halihazırda plaj temizleme çalışmalarını başlatan D-Marin, Hırvatistan’da bulunan Mandalina Marinası’nda denizden 14 metreküp çöp çıkarılmasına öncülük etti. Önümüzdeki haftalarda yeni plaj temizleme çalışmalarının yapılması planlanıyor. Yerel gönüllülerden, D-Marin çalışanlarından ve yerel çevre koruma derneklerinin temsilcilerinden oluşan ekipler, plajlardan ve deniz yataklarından kilolarca atık toplanmasına yardımcı oldu. Hedef, daha fazla temizlik çalışması gerçekleştirmek.

Plaj temizliği, denizlere ulaşan ve doğal yaşama zarar verebilecek kirlilik miktarını azaltmanın etkili bir yolunu teşkil ediyor. Herkesi etkileyen bir soruna ortak bir çözüm sunan plaj temizlikleri, toplulukları da bir araya getiriyor. Plaj temizliği faaliyetleri farkındalık yaratırken insanları ürettikleri atık miktarını azaltmak, mümkün olan durumlarda geri dönüşüm yapmak ve kirliliği henüz oluşum aşamasında engellemek üzere günlük hayatlarında sürdürülebilir seçimler yapmaya teşvik ediyor.

D-Marin’in Hırvatistan’daki Borik, Dalmacija, Mandalina ve Tribun, Yunanistan’daki Gouvia, Lefkas ve Zea ve Türkiye’deki Didim, Göcek ve Turgutreis marinalarında da plaj temizliği planlandı.