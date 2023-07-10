Deniz Kültürü Derneği’nden DTO’ya Nezaket Ziyareti

Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Sayman Üye Selma Demir tarafından gerçekleştirilen ziyarette İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran dernek yöneticilerini DTO’nun Fındıklı’daki Oda merkezinde kabul etti.

Ziyarette; Deniz Kültürü Derneği’nin son genel kurulu sonrasında oluşan yeni yönetim kurulu Tamer Kıran’a dernek faaliyetlerini ve hedeflerini aktardı. Merkezi İsviçre’de olan Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkan Yardımcısı da olan ve Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker de hem dernekle ilgili, hem de uluslararası ilişkiler anlamında son yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler paylaştı.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, derneğin deniz kültürü ve iklim krizi ile ilgili faaliyetlerini dinleyerek, en büyük sorunun iklim krizi olduğuna dikkat çekti ve hedefledikleri projeler üzerinde çalışarak kendileri ile paylaşmalarını istedi.

Ziyaret, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a sunulan hediye ve anı objesinin takdiminin ardından, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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