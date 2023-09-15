Deniz Kültürü Derneği’nden Kosder’e Ziyaret

Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay, Genel Sekreter Teoman Mustafa Akyol ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Baş’ın yer aldığı Deniz Kültürü Derneği heyetini KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Turan Ağırladı.



DKD Yönetimi, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik ve Yönetim Kurulu’na tebriklerini ileterek, başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca her iki dernek de önümüzdeki dönemde yapacakları etkinlikler hakkında bilgi vererek, görüş alışverişinde bulundular.

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