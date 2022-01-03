Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Alımı Yapacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı için İŞKUR'da ilan yayımladı. İşte ayrıntılar.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Özel Eğitim Merkezi Komutanlığına Meslek personeli alımı yapılacak. Alımlar KPSS puanı ile yapılacak olup en az ön lisans mezunu olmak şartı aranacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan Aksaz Özel Eğitim merkezi Komutanlığı daimi olarak Kamu Personeli alımı yapacak. Alımlar Ön Lisans seviyesinde Yapılacak. Lojistik Meslek Personeli alımı için mezun olunması gereken bölümler, Ön Lisans seviyesinde, Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Lojistik, İşletme Yönetimi, İşletme, İşletme-Muhasebe, Muhasebe ve Vergi, Maliye (Önlisans), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme (Açıköğretim), İşletme(Önlisans ) seviyesinde mezun olmak gerekiyor.

KPSS ŞARTI

Ön Lisans mezunu personel alımı yapılacağından adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

ŞARTLAR

Başvuru için adaylardan;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak , Kamu haklarından mahrum olmama, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak şartları aranacak.

İlgili ilana başvuruda bulacak adaylar başvurularına 3 Ocak 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 7 Ocak 2022 tarihine kadar başvurularını tamamları gereklidir. Başvurular İş İlan No (00006489035) ile İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacaktır.