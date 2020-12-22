Deniz Kuvvetleri Ve Jandarma'da Sevk Tarihleri Bir Ay Ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin ertelendiğini duyurdu. Miili Savunma Bakanlığı'dan (MSB) asker sevk tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. MSB'den gelen açıklama şöyle:

Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir.

Vira Haber