Deniz Kuvvetleri'nden Malta Deniz Kuvvetleri personeline eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Muhafızı Harekâtı 2021 yılı “Bölgesel Deniz Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında Malta Deniz Kuvvetleri personeline eğitim verildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Muhafızı Harekâtı 2021 yılı “Bölgesel Deniz Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında Malta Deniz Kuvvetleri personeline eğitim verildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Deniz Muhafızı Harekâtı 2021 yılı “Bölgesel Deniz Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında Malta Deniz Kuvvetleri personeline SAS Özel ihtisaslı eğitmen personel tarafından El Yapımı Patlayıcılarla (EYP) Mücadele ve EYP’lerin Etkisiz Hâle Getirilmesi konusunda eğitim verildi."
Deniz Muhafızı Harekâtı 2021 yılı “Bölgesel Deniz Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında Malta Deniz Kuvvetleri personeline SAS Özel ihtisaslı eğitmen personel tarafından El Yapımı Patlayıcılarla (EYP) Mücadele ve EYP’lerin Etkisiz Hâle Getirilmesi konusunda eğitim verildi. pic.twitter.com/O4GWHHlTOs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2021
Vira Haber
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