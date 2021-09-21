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Deniz Kuvvetleri'nden Malta Deniz Kuvvetleri personeline eğitim

Deniz Kuvvetleri'nden Malta Deniz Kuvvetleri personeline eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Muhafızı Harekâtı 2021 yılı “Bölgesel Deniz Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında Malta Deniz Kuvvetleri personeline eğitim verildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Muhafızı Harekâtı 2021 yılı “Bölgesel Deniz Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında Malta Deniz Kuvvetleri personeline eğitim verildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Deniz Muhafızı Harekâtı 2021 yılı “Bölgesel Deniz Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında Malta Deniz Kuvvetleri personeline SAS Özel ihtisaslı eğitmen personel tarafından El Yapımı Patlayıcılarla (EYP) Mücadele ve EYP’lerin Etkisiz Hâle Getirilmesi konusunda eğitim verildi."

Vira Haber

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