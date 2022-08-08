Deniz Kuvvetlerine Ait İHA, Yunanistan'ın Düzensiz Göçmenlerin Botunu Geri İttiği Anları Görüntüledi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'de Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ege Denizi Karaburun batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi." ifadeleri kullanıldı.
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Etiketler : iha, deniz kuvvetleri, yunanistan, göçmen
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