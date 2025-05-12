Deniz Mekânsal Planlama Haritası, Offshore Wind Türkiye 2025’te Gündemdeydi

7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde, Denizüstü Rüzgâr Enerji Derneği (DÜRED) öncülüğünde Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ve Gemi İnşa Sanayiciler Birliği (GİSBİR) işbirliğiyle, Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar enerjisi etkinliği olma özelliği taşıyan “Offshore Wind Türkiye 2025” Konferansı düzenlendi. Offshore Wind Türkiye 2025 çerçevesinde, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) tarafından özel bir oturum gerçekleştirildi. Sektör paydaşlarının, akademisyenlerin ve kamu temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği bu özel oturum, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıyan “Türkiye Deniz Mekânsal Planlaması Haritası”nın tanıtımına ev sahipliği yaptı.

Özel oturumda konuşan DEHUKAM Araştırmacısı Büşra Deniz, sunumunda, deniz mekânsal planlamasının küresel ölçekteki uygulamalarına ve Avrupa Birliği’ndeki güncel gelişmelere değindi. Ardından, 16 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Türkiye Deniz Mekânsal Planlaması Haritası’na ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaştı ve haritanın nasıl oluşturulduğuna dair detaylı bilgiler verdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği oturum süresince, konuyla ilgili yöneltilen teknik ve hukuki sorular DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara tarafından yanıtlandı. Dr. Başkara, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında sürdürülebilir enerji üretimini destekleyen bu planın, aynı zamanda deniz çevresinin korunması ve deniz kullanıcıları arasında etkin koordinasyonun sağlanması açısından da stratejik bir belge olduğunu ifade etti. Ayrıca Dr. Başkara, haritanın, Türkiye'nin offshore rüzgâr enerjisi yatırımları açısından nasıl bir yol haritası sunduğu da detaylı biçimde açıkladı.

DEHUKAM’ın deniz üstü rüzgâr enerjisi santrallerine yönelik yürüttüğü stratejik çalışmalara da değinen DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara, merkezin bu alandaki bilimsel katkılarının artarak devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Türkiye’nin Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Alanında Egemen Yetkilerinin ve Hukuki Altyapısının Araştırılması Projesi”nin yakın zamanda hayata geçirileceğini belirten Dr. Başkara, bu projenin Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hukuki kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

DEHUKAM Özel Oturumu, deniz mekânsal planlaması konusunda farkındalık yaratmayı ve Türkiye Deniz Mekânsal Planlaması Haritası hakkında bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesini amaçlayan önemli bir platform olarak öne çıktı.

Vira Haber