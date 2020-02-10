Deniz Meleği Rusya’da göründü

Ender rastlanan ve okyanusun mücevheri sayılan deniz meleği, Rusya'nın kuzeyinde görüntülendi.

Okyanusun mücevheri olarak tanımlanan bu canlılar deniz melekleri olarak adlandırılır. Boyutları takriben 5 santim büyüklüğündedir. Okyanusların en muhteşem deniz canlılarıdır.

Çok küçük bir canlı türü olan deniz meleklerinin balıklar gibi kabukları bulunmuyor. Tamamen şeffaf ve saydam bir yapıya sahiptirler. Geçmiş zaman içerisinde geçirdikleri evrim nedeniyle kabukları tamamıyla kaybolmuş olan bu canlılar, yeni doğdukları dönem içerisinde de ince bir kabuğa sahip oluyorlar ve doğumdan kısa bir süre sonra da kabuklarını tamamen kaybediyorlar.

Okyanusun mücevheri deniz melekleri okyanuslarda çok ender rastlanan canlılardan biridir. Ender rastlanan canlılar olmaları sebebiyle de görüntüleri çok zor elde edilir. Yumuşakcalar ailesinden bir tür olan deniz meleklerinin saydam yapıları denizanalarını andırmaktadır. Yanlarda kanatları bulunan deniz melekleri, okyanusta kanatları sayesinde yüzerler. Deniz melekleri deniz kelebeklerini yiyerek beslenirler.

Vira Haber