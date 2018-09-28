Deniz otobüslerinde kış tarifesi başlıyor

Antalya Kaleiçi Yat Limanı - Kemer Marina arasında seferlerine devam eden deniz otobüsleri 1 Ekim'den itibaren sefer saatlerinden değişikliğe gidiyor. Ekim ayı boyunca her gün karşılıklı iki sefer yapacak deniz otobüsleri, kasımdan itibaren kış mevsimi boyunca sadece hafta sonları hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun bitmesiyle deniz otobüslerinde sefer saatlerinde değişikliğe gitti. 1 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren yaz tarifesinden kış tarifesine geçiş yapacak deniz otobüsleri 1-31 Ekim 2018 tarihlerinde haftanın 7 günü Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan 10.00 ve 16.00 saatlerinde, Kemer Marina'dan da 11.30 ve 17.30 saatlerinde hareket edecek.

KASIMDAN İTİBAREN SADECE HAFTA SONU

Deniz otobüs seferleri 1 Kasım 2018- 31 Mart 2019 tarihleri arası ise sadece hafta sonu cumartesi ve pazar günleri yine aynı saatlere hizmet verecek. Biletlerin 15 TL olduğu deniz otobüslerinde öğrenciler 9 TL, öğretmen ve emekliler 10 TL'ye seyahat edebiliyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar ile gazi, engelli ve basın mensupları ücretsiz seferlerden yararlanabiliyor.

Vira Haber