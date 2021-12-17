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Deniz Otobüslerine Olumsuz Hava Engeli

Deniz Otobüslerine Olumsuz Hava Engeli

Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsleri seferlerinden 4'ü daha kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Deniz otobüslerinin saat 07.00 ve 08.30'daki seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Vira Haber

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