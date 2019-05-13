Deniz patlıcanı avlamak yasaklandı

Balıkesir ili Ayvalık ve Kapıdağ bölgesi'nde 'Deniz Patlıcanı' avcılığı bakanlıkça yasaklandı.

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada: "Deniz patlıcanları daha çok uzak doğu ülkelerinden rağbet görmekte ve kozmetik, tıp ve yemek sektöründe kullanılmaktadır. Deniz patlıcanları denizlerin filtresi gibi çalışırlar. Bir deniz patlıcanı yılda 150 ton kumu filtre ederek temizleye bilmektedir. Özellikle sularımızın kirlendiğinde denizlerimiz için kurtarıcı olabilecek bir canlı denilebilir.

Deniz patlıcanları denizlerimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. 4/1 numaralı ticari amaçlı "Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında" Tebliğe göre deniz patlıcanı avcılığın yapılabileceği alanlar şu bölgelerle sınırlıdır; Ege Denizi'nde, İzmir Körfezindeki Ardıç Burnu (38 31.955' N - 26 37.525' E) ile Kapan Burnu (38 32.689' N - 26 48.880' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan karasularımız hariç olmak üzere; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Karaabdullah Burnu (38 15,955' N - 26 14,373' E) ile Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Eğribucak Burnu (39 16,399' N-26 36,589' E) arasında kalan karasularımız, Akdeniz'de, Mersin ili Anamur Burnu (36 00.906'N - 32 48.200'E) ile Seyhan Nehrinin denize döküldüğü yer (36 43.458'N - 34 54.420'E) arasında kalan kara sularımız.

Tebliğde belirtilen yerlerin dışında bulunan yerlerde Deniz Patlıcanı avcılığı tamamen yasaktır. Balıkçılıkla ilgili her türlü kaçak avcılık ihbarı için Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ALO 158 hattını, Jandarma Komutanlığı ALO 156 hattını ve Polis Teşkilatı ALO 155 hattını arayabilirsiniz" açıklaması yapıldı.

Vira Haber