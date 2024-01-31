Deniz Suyu Sıcaklığı Düşmedi, Hamsi Gürcistan’a Kaçtı

Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının 15 derecenin altına inmemesi sebebi ile balıklar yönünü soğuk sulara çevirdi. Sezona bollukla başlayan hamsi ise Gürcistan’a kaçtı. Denizde ki çeşitlilik azalınca fiyatlarda yükselişe geçti. Balıkçı Tuncay Kılıç, “Şu anda kıtlık yaşıyoruz. İklim değişikliği ciddi anlamda bizi vurdu. Çok az sayıda balık var. Hamsi yok denecek kadar az. Sezon başında epey boldu. Umudumuz havaların biraz daha toparlanması. Temennimiz çeşitliliğin bollaşması” şeklinde konuştu.



“Balık Gürcistan’a kaçtı”

Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle balığın soğuk sulara kaçtığını dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Piyasaların ne zaman düzeleceği hakkında bir şey söyleyemeyiz. Havaların düzelmesini bekliyoruz. Şu an Ocak ayındayız. Birinci ay bitiyor. Baharla kışı aynı anda yaşıyormuşuz gibiyiz. Otomatikman denizi etkiliyor. Denizin su sıcaklığı yüksek. Zaten hamsi soğuk sulara yani Gürcistan’a kaçtı. Diğer balıklarda da çok çeşitlilik yok. Bekliyoruz umutluyuz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber