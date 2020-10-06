Deniz Tarağı Nedir? Nasıl Yenir?

DENİZ TARAĞI NEDİR?

Deniz tarağı bazı bivalvia yumuşakçalarının ortak adıdır. Bu kelime, çoğu zaman sadece yenilebilir ve infauna formunda yaşayan türleri tanımlamakta kullanılır. İnfauna formunda yaşayan türler, hayatlarının çoğunu kısmen okyanus tabanındaki kumda gömülü olarak geçirirler. Deniz tarakları, yaklaştırıcı kas ile birbirine bağlanan eşit büyüklükte iki kabuğa ve güçlü bir kazıcı ayağa sahiptir.

Deniz tarakları alt katmana bağlı olarak yaşamazlar (buna karşılık istiridye ve midyeler alt katmana bağlı olarak yaşarlar). Ayrıca dibe yakın da yaşamazlar. Deniz tarakları kazılarak deniz tarağı çorbası yapımında kullanılır. Palourde tarağı gibi birçok yenilebilir deniz tarağı oval veya üçgen şeklindeyken, solinyalar (denizçakısı) uzatılmış paralel yüzlü kabuğa benzer.

Derin sularda uzun yıllar yaşayabilen deniz tarağı, yüksek besleyicilik özelliği nedeniyle yüksek bir taleple karşılanır. Yağ ve şeker oranı düşüktür, buna karşılık zengin bir protein kaynağıdır. Dalgıçların denizin dibinden elleriyle topladıkları deniz tarakları sığ sularda da yaşayabilir.

DENİZ TARAĞI NASIL YENİR?

Deniz tarağını yemenin birçok yolu vardır. Deniz mahsullerinde uzmanlaşan usta aşçılar deniz tarağının genellikle çiğ ya da az pişmiş olarak yenmesini tavsiye etse de, haşlayarak ya da tava usulüyle de oldukça lezzetli olmaktadır.

Lezzetli bir deniz tarağı tabağı hazırlamak için öncelikle kabuklarından ayırdığınız deniz taraklarının her iki tarafını tereyağında soteleyin, ardından deniz taraklarını bir tabağa alarak, tavaya ince ince kıydığınız sarımsak ve maydanozları ekleyin ve son olarak bu sosu deniz taraklarının üzerine dökün.

Ülkemizde bulunmayan ve ithal edilen deniz taraklarını dondurulmuş ve paketlenmiş olarak marketlerde bulabilirsiniz.

Vira Haber