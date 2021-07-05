Deniz Taşımacılığı Gözden Geçirme Raporu Yayımlandı

Türk Armatörler Birliği her yıl Türk Deniz Taşımacılığı sektörünün ve filosunun yapısını yıllık olarak analiz eden bir rapor hazırlamaya devam ediyor.

Bu sene de Türkiye deniz ticaret filosunun rakamsal değerlerini sunan, akademisyenlerin değerli görüşlerini okuyucuları ile buluşturan ve Türk deniz taşımacılığından bahseden bir rapor hazırlandı. Rapor 2020’ye bakarak geçmiş yılı değerlendirirken, diğer taraftan da 2021 ve ötesi için bir bakış sunuyor.

“Turkish Shipping Outlook Report 20/21” başlığı altında İngilizce olarak hazırlanan bu rapor aynı zamanda tüm iş dünyasını Türkiye’nin deniz taşımacılığı imkanları konusunda bilgilendirmeyi ve uluslararası arenada Türk deniz taşımacılığının tanıtılmasını da hedeflemektedir.

Rapora https://armatorlerbirligi.org.tr/wp-content/uploads/2021/07/TURKISH_SHIPPING_OUTLOOK_REPORT.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber