Deniz Ticareti Dergisi Nisan sayısı yayında

Denizcilik sektörünün tüm paydaşlarına dağıtımı yapılan derginin bu ayki kapak konusu TOBB İstihdam Seferberliği’ne DTO’nun verdiği destek ve meclis toplantısına Nureddin Nebati ve Ferit Şahenk’in katılmasıydı.

Derginin diğer kapak konuları Yaf Diesel Direktörü Yusuf Kanıcı ile yapılan röportaj ve Harun Şişmanyazıcı’nın Baltıc DRY Index üzerine yazdığı makale oldu.

Derginin baş yazısını yazan Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “İstihdam seferberliği ile ilgili başlatılan kampanya için denizcilik sektörümüzden çok büyük destekler aldık. Bundan dolayı sektörümüze çok teşekkür ederim. Özellikle şubelerimizin istihdam konusunda yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Bu kampanyamız devam edecek istihdam konusunda kurum ve kuruluşlarımızın bu sıkıntılı süreçte hassasiyetlerini artırarak devam edeceklerine inanıyoruz. Sıkıntılı günleri birlik ve beraberlik içinde aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadeleriyle istihdam seferberliğine DTO olarak verdikleri desteğin altını çizdi.