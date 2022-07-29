Deniz Ticareti Dergisi’nin Ağustos Sayısı Çıktı

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ağustos sayısının meclis gündeminde sektörde yaşanan sorunlar ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Aslan ile İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yardımcısı Hüseyin Kamburoğlu’nun da katılım sağladığı meclis toplantısında bu yıl ikincisi düzenlenen “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması”nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışmada 60 bin TL tutarındaki birincilik ödülünü "Düşük Maliyetli, Sürdürülebilir, Çevreci ve Otonom Tekne" adlı projesiyle Volkan Varışlı, 40 bin TL tutarındaki ikincilik ödülünü “Artan Deniz Trafiği Neticesinde Yaşanan Karaya Oturma ve Çatışma Risklerini En Aza İndirgeyen Risk/Analiz" modeli projesi ile Yunus Emre Şenol ve son olarak 25 bin TL tutarındaki üçüncülük ödülünü "Titreşim Üzerinden Enerji Kazanımı" projesi ile Enes Karaoğlu almaya hak kazandı.

Söyleşi bölümünde ise uzun yıllar İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB) yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten, TİM’in haziran ayında yapılan Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ile yeni dönemde yapacakları çalışmaları, stratejik adımları ve hedeflerini konuştuk.

Pandemi nedeniyle iki senedir tam anlamıyla kan ağlayan turizm sektöründe bu sene yüzler gülmeye başladı. Özellikle kruvaziyer turizm sektörü tamamen durmuş, bazı firmalar kapanmıştı. Ekmek parasını turizmden sağlayan özellikle denize kıyısı olan tatil beldelerimiz de esnaf da çok zor durumda kalmıştı. 2022’de ise umutlar arttı, yüzler gülmeye başladı. Özellikle kruvaziyer turizmde ülkemiz çok ciddi bir ivme yakaladı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın şube başkanları “Deniz Turizm”i disiplin başlığında önemli değerlendirmelerde bulundular.

Piyasalar bölümünde ise uzmanlarına “BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ (BDI) NEDEN DÜŞÜYOR?” sorusunu yönelterek görüşlerini sayfalarımıza taşıdık. Bu önemli konuda Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Reha Memişoğlu, Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel ve Elkon Genel Müdürü Ertuğ Yaşar fikirlerini Deniz Ticareti Dergisi’yle paylaştılar.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber