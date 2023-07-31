Deniz Ticareti Dergisi’nin Ağustos Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ağustos sayısının meclis gündemi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan Durmuş Ünüvar’ın meclis üyelerine hitap etmesi oldu.

Konuşmasında Mavi Vatan’ın en stratejik ve önemli bölgesi olan Türk Boğazlarında kılavuzluk, römorkörcülük, gemi, trafik, seyir yardımcıları hizmetleriyle kurtarma hizmetlerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kuruluşu olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü eliyle yürütmekte olduklarını kaydeden Durmuş Ünüvar, Türk boğazlarında seyir emniyetine katkıda bulunması amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün römorkör ve bot filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Hem gemi insanları, hem de işverenler açısından yaşanan sorunlara mevcut haliyle çözüm üretemeyen Deniz İş Kanunu’nun, sektörün dünya ile rekabetinde önünü açacak şekilde zamanın koşullarına göre güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Durmuş Ünüvar, “Bu anlamda gerek ilgili çalışma bakanlığımız ve denizcilikteki siz paydaşlarımızla hızlı bir şekilde aksiyon alınması çok önem arz ediyor. Bu konuda bir çalışma vardı DTO’da yürütüyor ama bence bunu hızlandırıp çalışma bakanlığıyla beraber bir an önce işveren ve çalışan sorunlarını da bir an önce gidermekte fayda görüyorum” diye konuştu.

“Mega Yat Turizmi Hızla Büyüyor” disiplin başlığı altında ise İMEAK DTO Şube Başkanları Ahmet Çetin, Orhan Dinç, Halil Bağlı, İlker Tugay ve sektörün önemli oyuncuları Begüm Doğulu ile Uğur Kara değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşi bölümünde yer alan Medlog Yönetim Kurulu Üyesi ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Görgün, Deniz Ticareti Dergisi’ne denizcilik ve lojistik sektöründe Türkiye’nin stratejik konumunu ve yapılan çalışmaları anlattı. Görgün, lojistik alanında da önemli işlere imza atan kurumların başında yer aldığını belirterek Türkiye için denizcilik, lojistik ve kruvaziyer vasıtasıyla olabilecek her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurguladı.

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Vira Haber