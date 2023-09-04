Deniz Ticareti Dergisi’nin Eylül Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Eylül sayısının meclis gündemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun meclis üyelerine hitap etmesi oldu.

Türk denizcilik sektörünün çatı kuruluşu, sektörün amiral gemisi İMEAK Deniz Ticaret Odası 41’inci yaşını kutladı. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da bu vesileyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerini, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Balık sezonu 1 Eylül’de büyük bir heyecanla başladı. Ağustos ayında son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 1 Eylül’de denize açıldılar ve avlanma sezonuna merhaba dediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023-2024 Su Ürünleri Av Sezonu açılışında balıkçılara seslendi. Sezonunun bereketli geçmesini dileyen Erdoğan, “Vira Bismillah” diyerek denizlere açılacak balıkçıların ağlarının hep dolu çıkmasını Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.

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