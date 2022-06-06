Deniz Ticareti Dergisi'nin Haziran Sayısı Çıktı!

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Haziran sayısında meclis toplantısına katılan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan "Türkiye ve Dünya Ekonomik Gidişatı ve Denizciliğe Etkileri” konulu sunum yaptı.

Gündeme dair açıklamalar yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Tamer Kıran ise Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik yansımalarını değerlendirerek, denizcilik sektörü ve turizm konularında görüşlerini dile getirdi. Başkan Tamer Kıran, iki yılda bir düzenlenen “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması”nın sonuçlarını açıklayarak yakın zaman içerisinde ödül töreni yapacaklarını duyurdu.

Derginin söyleşi bölümünde de gemi işletmeciliği alanında faaliyet göstermeye başladığı günden beri yenilikçi bir hizmet anlayışını hedefleyen ve kimyasal tanker işletmeciliği konusunda marka haline gelen Transal Denizcilik’in Yönetim Kurulu Üyesi Ender Keskin ile denizcilik sektöründeki son gelişmeleri, hizmet alanlarını ve gelecek hedeflerine dair görüşlere yer verildi.

Son olarak uzun yıllardır sualtı araştırmaları yapan ve son dönemde özellikle mercanlar üzerine yoğunlaşan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Özalp ve ekibi sayesinde Çanakkale Boğazı’ndaki sert mercan alanı koruma altına alındı. Doç. Dr. Barış Özalp bu kararın neden önemli olduğunu, mercanların ekosistem için önemini ve müsilajın mercanlara olası etkilerini Deniz Ticareti Dergisi’ne değerlendirdi.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber