Deniz Ticareti Dergisi’nin Nisan Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Nisan sayısının meclis gündeminde küresel ekonomideki belirsizlikler, deprem yardımları ve uluslararası ticaret gibi sektörü yakından ilgilendiren önemli konulara yer verildi. Toplantıya katılan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu “Deprem Sonrası Ekonomide Görünüm” konulu sunum yaptı.

Derginin söyleşi bölümünde ise 160 ülkede denizcilikle ilgili operasyonlar gerçekleştirdiklerini ve denizcilik hizmetlerine ihtiyaç duyulan her limanda bir SGS ofisine ulaşılabileceğini söyleyen SGS Türkiye Çevre Servisleri İş Geliştirme Müdürü Melda Amber Arslan, Deniz Ticareti Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Oral Erdoğan Akademik Bakış disiplin başlığı altında “Denizcilikte ibrenin yönü: 2023-2024” konulu değerlendirme yazısı yazdı.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, lojistik sektörünü Deniz Ticaret Dergisi’ne değerlendirdi. Ulusoy, Türkiye’de dış ticaretin ihracat ağırlıklı büyümesinin denizcilik sektörünün niteliği ve kalitesini daha da artacağını belirtti.

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Vira Haber